Мик: историю о вылете на последнем допе придётся рассказывать сотни раз

«Я думаю, что мне придётся рассказывать эту историю сотни раз… Я зол на самого себя из-за этой ошибки. Машина широко вошла в поворот, и нам очень повезло. Я осмотрелся по сторонам и попытался быстро вернуться на трассу, потому что знал, что мы ещё можем победить. Главное, что мы продемонстрировали потенциал Citroën C3 WRC, обеспечив первую победу с этой машиной. Я горд и рад за всю команду, этот результат для всех них», — приводит слова Мика пресс-служба «Ситроена».
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