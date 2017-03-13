Алёшин: моя гонка была смазана двумя инцидентами

Пилот программы SMP Racingпрокомментировал своё выступление на этапе IndyCar Сент-Питерсберге. После старта с 17-го места россиянин финишировал на 14-м.«Квалификация прошла не совсем так, как мы планировали, — поделился первыми итогами гоночного уик-энда пилот SMP Хорошему результату помешали некоторые обстоятельства.Результат гонки был смазан двумя инцидентами. Один произошёл сразу после старта, во втором повороте. Мне в заднюю часть машины «приехал» Эд Джонс, сломал заднее антикрыло, которое пришлось менять. После незапланированного пит-стопа я оказался на последнем месте, хотя стартовал хорошо и отыграл несколько позиций. Дальше всё шло по плану, скорость была хорошая.Потом произошел ещё один инцидент — с Тони Канааном. В одном из поворотов я его попытался обогнать, он довольно жёстко закрылся, не оставив мне пространства. В итоге контакта я лишился переднего антикрыла, пришлось опять заезжать на пит-стоп менять теперь переднее крыло, и только после этого я смог продолжить гонку. Были ещё некоторые проблемы с тормозами, поэтому я не смог реализовать полностью тот потенциал, который у нас был, хотя в целом машина вела себя хорошо. Главное, что, несмотря на все инциденты и сложности, мы смогли финишировать, смогли заработать очки. Те проблемы, которые есть, нужно анализировать, нужно делать выводы и стараться показывать лучшие результаты на ближайшей гонке», — приводит слова Алёшина сайт SMP Racing.