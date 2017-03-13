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Алёшин: моя гонка была смазана двумя инцидентами

13 марта 2017, понедельник. 14:08. Авто
Пилот программы SMP Racing Михаил Алёшин прокомментировал своё выступление на этапе IndyCar Сент-Питерсберге. После старта с 17-го места россиянин финишировал на 14-м.

«Квалификация прошла не совсем так, как мы планировали, — поделился первыми итогами гоночного уик-энда пилот SMP Хорошему результату помешали некоторые обстоятельства.

Результат гонки был смазан двумя инцидентами. Один произошёл сразу после старта, во втором повороте. Мне в заднюю часть машины «приехал» Эд Джонс, сломал заднее антикрыло, которое пришлось менять. После незапланированного пит-стопа я оказался на последнем месте, хотя стартовал хорошо и отыграл несколько позиций. Дальше всё шло по плану, скорость была хорошая.

Потом произошел ещё один инцидент — с Тони Канааном. В одном из поворотов я его попытался обогнать, он довольно жёстко закрылся, не оставив мне пространства. В итоге контакта я лишился переднего антикрыла, пришлось опять заезжать на пит-стоп менять теперь переднее крыло, и только после этого я смог продолжить гонку. Были ещё некоторые проблемы с тормозами, поэтому я не смог реализовать полностью тот потенциал, который у нас был, хотя в целом машина вела себя хорошо. Главное, что, несмотря на все инциденты и сложности, мы смогли финишировать, смогли заработать очки. Те проблемы, которые есть, нужно анализировать, нужно делать выводы и стараться показывать лучшие результаты на ближайшей гонке», — приводит слова Алёшина сайт SMP Racing.
Источник: СМП Рейсинг Сообщить об ошибке
Теги
Михаил Алёшин
Новости. Авто
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