Вильнёв: быть в «Макларене» всё равно лучше, чем сидеть дома

Чемпион мира в Формуле-1 1997 годасчитает, чтонужно сосредоточиться на борьбе с Фернандо Алонсо, учитывая проблемы «Макларена».«Легко Стоффелю не будет, но и не всё потеряно. Ему осталось только побить Фернандо Алонсо. В „Макларене“ быть всё равно лучше, чем сидеть дома и ничего не делать. Вандорн — профессиональный пилот, которому не надо приносить команде деньги, что редкость в наши дни. Уже от этого он должен быть счастлив.К тому же он выступает рядом с большим талантом, на которого может равняться. Теперь он покажет свою ценность… или нет. Выступай он с другим молодым пилотом, победа над ним не много бы значила», — приводит слова Вильнёва F1i.