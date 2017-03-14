SMP Racing выступит в Blancpain GT Series в 2017 году

Команда SMP Racing примет участие в чемпионате Blancpain GT Series в 2017 году. Представлять её будет экипаж в составе Виктора Шайтара, Давиде Ригона и Мигеля Молины. Они поедут на машине Ferrari 488 GT3 в классе GT Pro.
«Можно сказать, что, возвращаясь в Blancpain в 2017-м, мы вернулись к нашим истокам. В 2013-м всё начиналось для нас именно в этой серии и также на «Феррари». За время существования программы уровень наших спортсменов серьёзно вырос — так, Виктор Шайтар уже выиграл «Ле-Ман», ELMS и GT3 Le Mans Cup, все титулы он завоевал именно на «Феррари». С нетерпением жду старта сезона Blancpain и первых результатов экипажа под номером 72, состав пилотов собрался сильный», — цитирует главу команды Бориса Ротенберга пресс-служба SMP Racing.