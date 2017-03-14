Смедли: судить о Стролле можно будет лишь через полгода

Главный инженер «Уильямса»призвал не судить слишком строго Лэнса Стролла на старте сезона-2017.«Если бы Лэнс был в тех же условиях, что и Фелипе Масса, он бы показал на тестах время 1:19.6. И это было бы более чем прилично. Сейчас ему очень нужна уверенность в себе. Мельбурн будет достаточно жёстким испытанием для него — новый трек, ограниченное количество практики и заграждения, расположенные к трассе ближе, чем в Барселоне. Давление на Лэнса чрезвычайно велико. Ему лишь 18 лет, и для него всё новое, машины очень быстры, и все следят за ним.В Мельбурне у него будет всего 180 минут на подготовку к квалификации. Дайте ему полгода, чтобы со всем ознакомиться. Только тогда мы сможем судить о нём», — цитирует Смедли Auto Motor und Sport.