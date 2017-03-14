Зурер: в Мельбурне Ньюи может представить блестящие обновления «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1считает, что на Гран-при Австралии технический директор «Ред Булл»может удивить соперников неожиданными обновлениями болида.«У «Ред Булл» удивительно простой дизайн. Это может означать, что «Ред Булл» с моторами «Рено» делает ставку на стратегию, зная, что по мощности они не могут сравниться с «Мерседесом». С другой стороны, это также может означать, что Ньюи привезёт в Мельбурн блестящие обновления машины», — рассказал Зурер в интервью немецкому телеканалу Sky.