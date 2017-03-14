Квят: с правильной машиной я бы мог бороться за чемпионство

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят признался, что в прошлом году ему очень помогла поддержка его подруги Келли Пике, которая является дочерью экс-гонщика Ф-1 Нельсона Пике.
«Моя подруга очень меня поддерживает. Мы поддерживаем друг друга в наших отношениях. В прошлом году это очень помогло мне пережить тяжёлые времена. И в этом году она приедет ко мне на некоторые из гонок. Я очень ценю это», — приводит слова Квята Mundo Deportivo.
Также россиянин отметил, что с подходящим болидом и он, и его напарник Карлос Сайнс-младший могли бы бороться за чемпионство: «Потенциально, мы оба способны. У меня нет сомнений, что с правильной машиной и я, и он могли бы.
Моя цель состоит в том, чтобы однажды бороться за титул, не знаю, когда и с какой машиной. Я хочу иметь болид, который был бы достаточно хорош, чтобы бороться за чемпионство. В какой команде? Это уже другая история. Сейчас я пилот «Торо Россо», и я хочу выкладываться в ней на все сто процентов».