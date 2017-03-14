Маркьонне: «Мерседес» всё ещё впереди

Руководитель «Феррари»считает, что «Мерседес» по-прежнему остаётся фаворитом сезона-2017.«Мы ставили перед собой две цели на тесты в Барселоне. Во-первых, мы должны были быть конкурентоспособны по отношению к «Ред Булл», и во-вторых, наш болид должен был быть надёжен. На мой взгляд, «Мерседес» всё ещё впереди.Предстоящий сезон будет интересным. Машины стали намного более быстрыми, и теперь гонщикам приходится отрабатывать свои деньги. Думаю, они будут намного более вымотанными, когда будут покидать кокпит», — цитирует Маркьонне F1i.