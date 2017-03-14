Грожан: хочу выступать за большие команды, но горжусь достижениями в «Хаасе»

Пилот команды «Хаас»рассказал, что по-прежнему не отказывается от мечты стать чемпионом мира и хотел бы выступать за большие команды.«Я бы с радостью выступал за „Феррари“. Однажды я хочу сесть за руль болида в большой команде и стать когда-то чемпионом мира, но сейчас я горжусь тем, чего я достиг в „Хаасе“. Сейчас наша команда в гораздо лучшем положении, чем в минувшем сезоне, наши возможности стали больше.Надеюсь стать первым пилотом „Хааса“, который выиграет гонку», — приводит слова Грожана SkySports.