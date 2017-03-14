Результат Ожье на Ралли Мексики может быть аннулирован

На минувшей неделе пилотна своём «Форд Фиеста» занял второе место на Ралли Мексики. Сегодня стало известно, что результат француза может быть аннулирован. Причиной тому стало расследование, открытое FIA.Углублённая инспекция должна изучить, нарушал ли Ожье регламент, касающийся правил минимального веса коробки передач. На сегодняшний день она опечатана и будет отправлена в Женеву, где с ней будет работать соответствующий технический делегат FIA — Жером Токе.Как передаёт Motorsport, результаты экспертизы должны быть оглашены до следующего раллийного этапа, проведение которого запланировано во Франции в апреле.