Боттас: не стану паниковать, если Хэмилтон будет быстрее

Финский пилот «Мерседеса»рассказал, что не испытывает давления перед стартом сезона и не намерен паниковать в том случае, еслибудет быстрее него.«Я знаю, что мне повезло с уходом Нико Росберга. Благодаря его решению моя цель сесть за руль автомобиля мирового класса осуществилась. Сейчас я не ощущаю большего давления, чем раньше. Просто я знаю, что получил возможность управлять лучшим болидом в Формуле-1. Я могу выиграть гораздо больше, чем потерять.Мне будет интересно посмотреть, как Хэмилтон работает с болидом, как настраивает машину и каков его стиль вождения. Я работаю с трёхкратным чемпионом мира, не использовать такую возможность было бы глупо. Я не буду сдаваться и не стану паниковать, если Льюис будет быстрее меня», — приводит слова Боттаса Sport Bild.