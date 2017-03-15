Гран-при Австралии может вернуться в Аделаиду

Городской совет Аделаиды обратился к правительству штата с просьбой рассмотреть возможность возвращения австралийского этапа на одноимённую трассу. Член совета Алекс Антик сказал, что хотел бы, чтобы в верхах оценили данную инициативу.Министр туризма Южной Австралии Леон Бигнелл не проявил особого энтузиазма по этому поводу, рассказав, что данное предложение горсовета было выдвинуто самыми сумасшедшими его членами. «Если они хотят получить гонку, как насчёт того, чтобы вложить немного денег», — приводит слова Бигнелла Pitpass.Советник министра Наташа Малани согласна с тем, что местному руководству надо сделать больше, чтобы обращаться с подобными предложениями, вместе с тем она сказала, что возвращение Гран-при в Аделаиду было бы отличной новостью.Ранее Аделаида принимала Гран-при Австралии с 1985 по 1995 год.