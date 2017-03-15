Палмер: мы способны бороться за подиум

Британский пилот «Рено»сказал, что при определённых стечениях обстоятельств его команде будет по силам бороться за места на подиуме.«С уходом Дженсона Баттона в Ф-1 стало на одного британца меньше, потому думаю, что интерес к моей персоне в этом году будет выше. После первого сезона у меня значительно больше уверенности, я знаю, чего ожидать, и чувствую себя гораздо более комфортно.Минувший год был сложным, и все знали, что он будет таким. В этом сезоне мы более конкурентоспособны, команду ждёт шаг вперёд, и это поможет мне показать себя. Пока что наша цель — занять место в первой пятёрке, если мы её достигнем, то на каком-то этапе сезона сможем бороться и за места на подиуме», — приводит слова Палмера Sportinglife.