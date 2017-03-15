Сайнс-младший: «Торо Россо» хочет бороться за четвёртое место в сезоне-2017

Пилот «Торо Россо»рассчитывает, что его команда поборется за четвёртое место в Кубке конструкторов в сезоне-2017.«Было бы здорово быть не младшей командой, а войти в высший класс. Не говорю о борьбе с „Ред Булл“, „Мерседесом“ или „Феррари“, но мы можем быть в верхней части середины таблицы. В прошлом году „Уильямс“ и „Форс Индия“ боролись за четвёртое место, мы хотим присоединиться к ним и способны на это с хорошим мотором. Нам просто должно повезти с двигателем», — цитирует Сайнса пресс-служба команды.