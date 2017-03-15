Перес: не заметил повышения нагрузок в новых болидах

Гонщик «Форс Индия»заявил, что не заметил повышенных физических нагрузок, которых ждали от болидов 2017 года.«Не заметил почти никакой разницы в физических нагрузках между машинами 2016 и 2017 годов. Думаю, этот момент преувеличивали», — приводит слова Переса Marca.Ранее команда попросила Переса сбросить пару килограммов, но его тренер Хави Мартос уверен, что даже потеря мышечной массы не повредит мексиканцу.«Чеко — один из наиболее развитых физически пилотов серии, и у него не будет проблем с мышцами шеи, даже если ему придётся похудеть», — сказал Мартос.