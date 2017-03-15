Уэббер: не стал бы делать выводов о скорости «Ред Булл» по тестам

Бывший пилот Формулы-1призвал не делать выводов о скорости «Ред Булл» из-за не слишком удачного выступления команды на тестах.«Когда трибуны пусты, „Ред Булл“ никогда не устраивает бой с тенью. Это типично для них, и я не стал бы делать выводов из зимних результатов. К сожалению, пробег у них был небольшой, но это единственное, что можно вынести из тестов, в плане скорости ничего сказать нельзя.Им нужно феноменально поработать с аэродинамикой, чтобы отыграть скорость двигателей соперников, „Феррари“ и „Мерседеса“. Думаю, всё будет раскрыто, когда они поработают с машиной достаточно для того, чтобы взять поул, выиграть старт и контролировать гонку. Это сложно, но вполне выполнимо», — цитирует Уэббера GP Update.