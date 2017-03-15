Нато — лучший в третий день тестов Формулы-2 в Барселоне, Маркелов — шестой

Норман Нато показал лучшее время в третий день предсезонных тестов Формулы-2 в Барселоне. Второе время показал Оливер Роуленд. Третьим стал Александер Албон.
Россиянин Артём Маркелов показал шестой результат.
Формула-2. Тесты. Барселона. 15 марта
1. Норман Нато (Pertamina Arden) — 1:27.834
2. Оливер Роуленд (DAMS) — 1:27.888
3. Александер Албон (ART Grand Prix) — 1:27.939
4. Ник де Врис (Rapax) — 1:28.103
5. Лука Гьотто (Russian Time) — 1:28.177
6. Артём Маркелов (Russian Time) — 1:28.245
7. Шон Джелал (Pertamina Arden) — 1:28.385
8. Николас Латифи (DAMS) — 1:28.391
9. Шарль Леклер (Prema) — 1:28.421
10. Антонио Фуоко (Prema) — 1:28.649.