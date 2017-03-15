«Рено»: прося проверить примесь масла в топливо, мы не на кого не нападали

Управляющий директор «Рено»заявил, что, прося ФИА прояснить возможность использования масла в качестве топлива, команда не подозревала никого конкретного. Ранее появились слухи, что «Мерседес» добавлял масло в топливный бак, чтобы увеличить скорость в квалификациях.«Всегда важно прояснить правило, касается это подвески, топливной системы или масла. Сейчас то время года, когда идёт много обсуждений. Мы не нападали ни на кого конкретного. Но хотели убедиться, что всем всё ясно, что за соблюдением этого правила следят», — приводит слова Абитебуля Motorsport.