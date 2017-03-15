Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Рено»: прося проверить примесь масла в топливо, мы не на кого не нападали

15 марта 2017, среда. 20:39. Авто
Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что, прося ФИА прояснить возможность использования масла в качестве топлива, команда не подозревала никого конкретного. Ранее появились слухи, что «Мерседес» добавлял масло в топливный бак, чтобы увеличить скорость в квалификациях.

«Всегда важно прояснить правило, касается это подвески, топливной системы или масла. Сейчас то время года, когда идёт много обсуждений. Мы не нападали ни на кого конкретного. Но хотели убедиться, что всем всё ясно, что за соблюдением этого правила следят», — приводит слова Абитебуля Motorsport.
Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Сириль Абитебуль технический регламент Формулы-1 ФИА
Новости. Авто
15 марта 2017, среда
20:39 «Рено»: прося проверить примесь масла в топливо, мы не на кого не нападали
19:26 «Мерседес» объяснил, почему с болида пропала надпись в поддержку Шумахера
18:56 Нато — лучший в третий день тестов Формулы-2 в Барселоне, Маркелов — шестой
18:47 Уэббер: не стал бы делать выводов о скорости «Ред Булл» по тестам
18:23 Перес: не заметил повышения нагрузок в новых болидах
17:15 Сайнс-младший: «Торо Россо» хочет бороться за четвёртое место в сезоне-2017
16:34 Верляйн: старый двигатель усложнит жизнь «Зауберу»
16:28 Гаскойн: думаю, многие в Брэкли обеспокоены по поводу «Феррари»
15:56 Палмер: мы способны бороться за подиум
14:24 Гран-при Австралии может вернуться в Аделаиду
13:44 На тестах в Барселоне у «Мерседеса» были проблемы с мотором
13:38 Булье: мы общались с Алонсо насчёт 2018-го, но ещё слишком рано
13:32 Рамирес: думаю, «Хонда» немного потерялась, 100 л. с. нелегко отыграть
13:29 Рагимов: слова Маффея про этап в Азербайджане стали неприятным ударом
13:25 Хорнер: всё, что «Рено» нам обещал, было реализовано
12:58 Боттас: не стану паниковать, если Хэмилтон будет быстрее
12:48 Хюлькенберг посмеялся над новой ливреей болида «Форс Индия»
12:08 «Форс Индия» получит от нового спонсора до $ 20 млн
11:07 Команда LUKOIL Craft-Bamboo представила пилотов на новый сезон TCR
10:10 Окон: цель — зарабатывать очки в каждой гонке
01:16 Маффей: этап в Азербайджане никак не помогает бренду и бизнесу Формулы-1
14 марта 2017, вторник
23:31 Булье: «Макларен» выигрывал бы с моторами «Мерседеса»
22:21 Лукьянюк примет участие в ERC
21:31 Албон — лучший во второй день тестов Ф-2, Маркелов — третий
19:58 Результат Ожье на Ралли Мексики может быть аннулирован
19:24 Марко: «Феррари» очень надёжна, а Феттель невероятно уверен в болиде
18:38 Грожан: всё ещё верю, что стану чемпионом мира
17:37 Зурер: нужно запретить акульи плавники на болидах
16:43 Окон: надеюсь уже в Австралии бросить вызов Пересу
15:32 Ливрея болидов «Форс Индия» станет розовой в рамках партнёрства с BWT
15:32 Маркьонне: «Мерседес» всё ещё впереди
14:48 В России пройдёт эксклюзивная премьера фильма об ирландском гонщике Томми Бёрне
14:27 Маркелов: если буду бороться с напарником за титул в Ф-2, помощи он не дождётся
13:57 Квят: с правильной машиной я бы мог бороться за чемпионство
13:07 Лауда: визит Росберга в паддок в Барселоне стал сюрпризом
12:49 Петров: роль двигателей в сезоне-2017 в Формуле-1 возрастёт
12:30 Команды согласовали правила Ф-1, касающиеся стартов с места
11:40 Лауда: «Мерседес» ожидает тяжёлый сезон
11:24 Зурер: в Мельбурне Ньюи может представить блестящие обновления «Ред Булл»
11:06 Смедли: судить о Стролле можно будет лишь через полгода
10:15 «Форс Индия» объявила о партнёрстве с MEZA Sports
00:56 SMP Racing выступит в Blancpain GT Series в 2017 году
13 марта 2017, понедельник
23:33 Моторы «Мерседеса» и «Феррари» достигли громкости в 110 децибелов
22:32 Вольф: настоящий «Ред Булл» мы увидим в Мельбурне
22:01 «Хонда»: мы можем решить проблемы с надёжностью к Мельбурну
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что делать Фернандо Алонсо перед сезоном-2018?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+