Виньялес: у меня невероятный темп

Новичок «Ямахи»доволен своей скоростью на тестах и намерен побороться за победу на первом же этапе в составе новой команды.«Наша цель — постараться победить, ведь после тестов мы видим, что у нас невероятный темп, и надо попытаться сохранить этот уровень. Мы должны работать на победу, но не обязаны побеждать — это только первая гонка, надо набраться опыта. Я не хочу так давить ни на себя, ни на команду.Я могу ехать даже чуть быстрее, чем на тестах. Может, я и чрезмерно рисковал, но мы хорошо закончили тесты», — цитирует Виньялеса Autosport.