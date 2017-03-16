Лоу: мотивирован вернуть «Уильямс» к успеху

Новый технический директор «Уильямса»сказал, что чрезвычайно мотивирован вернуть команде лидерские позиции в Формуле-1.«Я всегда испытывал глубокое уважение к „Уильямсу“ — моей первой команде в Формуле-1. Это огромная честь — вернуться сюда на руководящий пост и стать акционером команды. Я очень мотивирован тем, что могу сыграть свою роль в возвращении „Уильямса“ к успеху.Представленное советом директоров видение развития команды, основанное на идее строительства уникального наследия, и стремление добиться успеха ещё раз заставило меня присоединиться к ней. С нетерпением жду нового этапа в своей карьере, чтобы работать с такой потрясающей командой специалистов», — приводит слова Лоу официальный сайт «Уильямса».