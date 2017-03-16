С «Мерседесом» контактировал акционер «Макларена» Мансур Ойех

Информация о зондировании почвы «Маклареном» по поводу возможного перехода на клиентские моторы «Мерседес» с 2018 года подтверждается ещё одним источником. По данным немецкого издания Auto Bild, с концерном «Даймлер» лично контактировал один из основных акционеров «Макларена» Мансур Ойех.Согласно информации немецких журналистов, совет директоров «Даймлера» в теории не против того, чтобы вновь начать поставлять моторы «Макларену». В «Даймлере» помнят об успешной совместной работе с «Маклареном» с 1995 по 2014 год.В настоящий момент команда из Уокинга использует заводские двигатели «Хонды», однако в преддверии сезона-2017 японские моторы вновь демонстрируют слабую надёжность и низкую мощность.