Хаккинен вернулся в «Макларен» в роли посла

Двукратный чемпион миравернулся в команду, в составе которой он завоевал свои титулы. На этот раз 48-летний финн будет работать в «Макларене» на должности посла.«Я всегда рассматривал „Макларен“ как мой дом в „Формуле-1“. Команда до сих пор занимает место в моём сердце. Прошлые несколько лет были непростыми, но я всегда верил в то, что возвращение былой формы вопрос времени, и не более того. И я хочу способствовать тому, чтобы это время пришло как можно раньше.Возвращение сюда было простым решением для меня. Я никогда не терял контакт с командой. С нетерпением жду работы с исполнительным директором Заком Брауном», — приводит слова Хаккинена официальный сайт «Макларена».Мика Хаккинен становился чемпионом мира в 1998 и 1999 годах, все свои 20 побед он завоевал на болиде «Макларена».