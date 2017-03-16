«Уильямс» — 2-й по идеальному времени на тестах, отрыв «Феррари» — 0,8 секунды

«Феррари» имеет лучшее «идеальное» время круга на прошедших предсезонных тестах Формулы-1, сообщает Auto Motor und Sport. Идеальное время было собрано из трёх лучших секторов, пройденных пилотами команды.
Второй результат остался за «Уильямсом», третье время показал «Мерседес».
Идеальное время на тестах Формулы-1:
1. «Феррари» — 1:18.435
2. «Уильямс» — 1.19.247
3. «Мерседес» — 1.19.286
4. «Ред Булл» — 1.19.402
5. «Торо Россо» — 1.19.837
6. «Рено» — 1.19.885
7. «Форс Индия» — 1.19.998
8. «Хаас» — 1.20.116
9. «Макларен» — 1.20.786
10. «Заубер» — 1.21.522.