«Уильямс» — 2-й по идеальному времени на тестах, отрыв «Феррари» — 0,8 секунды

«Феррари» имеет лучшее «идеальное» время круга на прошедших предсезонных тестах Формулы-1, сообщает Auto Motor und Sport. Идеальное время было собрано из трёх лучших секторов, пройденных пилотами команды.Второй результат остался за «Уильямсом», третье время показал «Мерседес».1. «Феррари» — 1:18.4352. «Уильямс» — 1.19.2473. «Мерседес» — 1.19.2864. «Ред Булл» — 1.19.4025. «Торо Россо» — 1.19.8376. «Рено» — 1.19.8857. «Форс Индия» — 1.19.9988. «Хаас» — 1.20.1169. «Макларен» — 1.20.78610. «Заубер» — 1.21.522.