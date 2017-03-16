Хилл: «Мерседес» должен предоставить Хэмилтону свободу действий

Чемпион Формулы-1 1996 годасчитает, что «Мерседес» должен предоставитьсвободу действий, в противном случае он рискует потерять британского пилота. В конце прошлого сезона между Льюисом и «Мерседесом» возникла некоторая напряжённость, когда он отказался выполнять приказ команды и оттормаживал своего напарника Нико Росберга, пытаясь использовать последний шанс победить в чемпионате.«Льюис — эмоциональный зверь, и может быть ситуация, когда он может сказать: «С меня хватит, я не хочу продолжать это». Это справедливо для любого пилота, но не у любого из них есть такая роскошь, как у него, поскольку он будет востребован в любом другом месте. Он находится в сильном положении.В «Мерседесе» должны осознать, что если хотят иметь в своей команде столь ценный актив, то должны дать ему свободу для выполнения его работы. Ели у дела у Льюиса не идут хорошо, то у него есть тенденция давать знать о своих ощущениях», — цитирует Хилла NBC Sports.