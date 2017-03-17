Брандл: Алонсо хочет заполучить место Боттаса в «Мерседесе»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор британского телеканала Sky Sportsсчитает, чтоне покинет «Макларен», несмотря на его жёсткую критику моторов «Хонда». По мнению Брандла, испанец будет стараться проявить себя, чтобы заполучить место в «Мерседесе». В межсезонье немецкая команда подписала однолетний контракт с Валттери Боттасом, и Алонсо является одним из потенциальных претендентов на место, которое может освободиться.«У него 30 миллионов веских причин, чтобы держаться неподалёку, не так ли? Это не худшая работа в мире. Что ещё он собирается делать? Он будет стараться изо всех сил, чтобы заполучить место в «Мерседесе». Он будет пытаться заполучить место Боттаса.«Макларен» не может отказаться от «Хонды», только если «Хонда» не уйдёт сама, как это случилось в ситуации с «Брауном». Они тесно связаны и технически и финансово. Им просто нужно пройти через это», — цитирует Брандла Daily Express.