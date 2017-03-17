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Брандл: Алонсо хочет заполучить место Боттаса в «Мерседесе»

17 марта 2017, пятница. 09:57. Авто
Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор британского телеканала Sky Sports Мартин Брандл считает, что Фернандо Алонсо не покинет «Макларен», несмотря на его жёсткую критику моторов «Хонда». По мнению Брандла, испанец будет стараться проявить себя, чтобы заполучить место в «Мерседесе». В межсезонье немецкая команда подписала однолетний контракт с Валттери Боттасом, и Алонсо является одним из потенциальных претендентов на место, которое может освободиться.
«У него 30 миллионов веских причин (намёк на зарплату Алонсо. — Прим. «Чемпионата»), чтобы держаться неподалёку, не так ли? Это не худшая работа в мире. Что ещё он собирается делать? Он будет стараться изо всех сил, чтобы заполучить место в «Мерседесе». Он будет пытаться заполучить место Боттаса.

«Макларен» не может отказаться от «Хонды», только если «Хонда» не уйдёт сама, как это случилось в ситуации с «Брауном». Они тесно связаны и технически и финансово. Им просто нужно пройти через это», — цитирует Брандла Daily Express.
Источник: Daily Express Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Мерседес Валттери Боттас Фернандо Алонсо
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