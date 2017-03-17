Риккардо: постараюсь дать фанатам повод для радости

Пилот «Ред Булл»заявил, что постарается порадовать своих фанатов во время домашнего Гран-при в Мельбурне.«Всегда приятно вернуться на родную землю и насладиться солнцем после зимних тестов. Моя домашняя гонка хороша во многих смыслах, но также она очень плотная по графику. Для меня рабочая неделя начинается с понедельника и не заканчивается до самого финиша в воскресенье.Хорошо, что к старту сезона приковано внимание такого количества массмедиа. Сейчас я стараюсь посещать как можно больше мероприятий, но я здесь в первую очередь для того, чтобы делать свою работу.Фанаты приветствуют нас с большим энтузиазмом. В этом году они дали моё имя одной из трибун, так что это дополнительная мотивация выступить удачно. В воскресенье постараюсь дать повод для радости своим болельщикам», — приводит слова австралийца официальный сайт «Ред Булл».