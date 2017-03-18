Грожан: я не ставлю конкретных задач на первую гонку сезона

Пилот «Хааса»заявил, что не ставит для себя конкретных целей на первую гонку сезона, вместе с тем сказав, что хотел бы, чтобы она запомнилась как и прошлогодняя. Тогда француз завершил этап на шестом месте.«Наша новая машина хороша и имеет большой потенциал. Многие её сильные стороны мы ещё не раскрыли. У нас есть хорошая основа, хотя некоторые детали я бы исправил до первой гонки. Я думаю, что с этим болидом мы сможем проводить хорошие этапы.Вместе с тем я не ставлю конкретных целей на первый этап, посмотрим, как всё будет складываться. Мы приложим максимум усилий, и надеюсь, что у нас получится запомнить этот этап в Австралии в той же степени, что и прошлогодний», — приводит слова Грожана официальный сайт «Хааса».