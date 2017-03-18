Р. Браун: на увеличение числа обгонов надо полтора года

Спортивный директор Формулы-1рассказал о намерении сформировать комитет, который будет решать проблему с нехваткой обгонов в чемпионате. Многие опасаются, что в 2017 году обгонов станет меньше из-за изменения технического регламента.«Если поворотов станет меньше, это будет мотивировать поиск решений. Проблема сложная: мы хотим, чтобы машины были быстры, но в то же время чтобы они могли преследовать друг друга на трассе. Есть ли решение? Да, но мы должны собрать подходящих людей и дать им полтора года на его поиск», — приводит слова Брауна FOX Sports.