Сайнс-младший: клянусь, что ещё не думал об уходе из «Торо Россо» в конце года

Пилот «Торо Россо»заверил, что пока не думает об уходе из команды в конце года.«Я думал об этом в прошлом ноябре и всё проанализировал. Но когда сезон начался, всё, что тебе надо — атаковать, как чёрт. Ты так хорош, как хороша твоя последняя гонка. Никто и не вспомнит, как ты выступил в 2016-м. Контракт в конце 2017-м я получу не благодаря успехам в 2016-м.Я клянусь, что ещё не думал об окончании сезона-2017. Этот сезон так важен, было бы глупо думать о его завершении или о том, как я попаду в „Ред Булл“, „Феррари“, „Рено“ или „Мерседес“. Этого не будет, если я плохо выступлю», — цитирует Сайнса NBC Sports.