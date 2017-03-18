Верляйн: Гран-при Австралии выглядит многообещающим

Пилот «Заубера»дал комментарий в преддверии Гран-при Австралии Формулы-1.«Гран-при Австралии будет особенным для меня и для „Заубера“. Это начало моей работы в „Заубере“ в качестве боевого пилота, и старт гонки будет уникальным моментом.На второй неделе предсезонных тестов у меня были продуктивные дни, когда я смог познакомиться с работой болида. Я чувствую себя готовым к трудному старту сезона. Всё выглядит многообещающе, но мы ничего не узнаем, пока не приедем в Мельбурн», — цитирует Верляйна пресс-служба команды.