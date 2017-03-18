«Макларен» может создать команду в Формуле-E

«Макларен» рассматривает возможность создания собственной команды в Формуле-E. Также в компании подумывают о поставке в серию технологий для силовых блоков.«Мы хотим увеличить своё участие в серии в какой-то форме. Мы ищем варианты и готовы рассмотреть всё: от запуска собственной команды или покупки, уже существующей, до работы с другими командами в областях, в которых „Макларен“ сможет применить свои технологии. Мы можем пойти дальше простой поставки батарей», — цитирует главу «Макларена» Зака Брауна Autosport.