Магнуссен: у меня нет проблем с тормозами

Пилот «Хааса»заверил, что у него нет проблем с тормозами, на которые регулярно жалуется его напарник. «Хаас» использует тормоза Brembo, но намерен протестировать Carbone Industrie в Бахрейне.«Люди спрашивают о проблемах с тормозами, но у меня нет проблем. Всё работает хорошо, и я вполне доволен тормозами. Но я всё ещё изучаю машину и учусь доводить её до предела. Когда достигнешь этого, начинаешь делать больше ошибок и сталкиваться с большим количеством проблем. Но до сих пор всё хорошо», — приводит слова Магнуссена F1i.