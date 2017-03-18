Ки: наше преимущество — опыт пилотов

Технический директор «Торо Россо»заявил, что опыт пилотов команды Даниила Квята и Карлоса Сайнса-младшего может стать преимуществом в предстоящем сезоне.«Я думаю, что наше небольшое преимущество над конкурентами в том, что у нас есть два опытных пилота. Они быстро справляются с изменениями. Я думаю, что для новичка это более сложный процесс.К тому же новобранцы вынуждены сталкиваться с новыми трассами, постоянно изучать их, а это действительно сложно. Потому новички находятся в сложном положении на старте любого уик-энда», — приводит слова Ки F1today.