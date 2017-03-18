Сьюзи Вольф лишилась водительских прав

Бывшая тест-пилот команды «Уильямс»была лишена водительских прав. Инцидент приведший к этому, произошёл ещё в 2015 году. Тогда на одной из дорог графства Оксфордшир она превысила скорость на 5 миль в час. Поскольку на тот момент на её счету уже было несколько подобных правонарушений, суд лишил Вольф прав на полгода.После этого была подана апелляция, во время рассмотрения которой запрет не действовал. Теперь же, когда она была отклонена, решение вступает в силу.Обращаясь к суду, Сьюзи Вольф призналась в том, что ей стыдно за нарушение и что она ездит быстро только на гоночных трассах. Лишение же прав повредит её репутации и деятельности, связанной с благотворительностью.Тем не менее судья не внял таким аргументам, сказав, что решение о лишении прав послужит хорошим уроком для всех.