Джовинацци: моя роль в «Феррари» — шаг для итальянских пилотов

Резервный пилот «Феррари»рассказал, что его присутствие в «Феррари», даже в роли запасного гонщика, будет небольшим шагом вперёд для всех итальянцев в Формуле-1.«Думаю, что итальянцы утратили свои позиции в Ф-1, но моя роль в «Феррари» — уже небольшой шаг вперёд. Сейчас я третий пилот, я тест-пилот, это хорошая отправная точка. Я должен усердно работать, ведь для каждого гонщика главной целью является выступать в Формуле-1.Знаю, что ситуация в Италии сложная, но я буду делать всё возможное, чтобы достигнуть своей цели как можно раньше», — приводит слова Джовинацци F1i.