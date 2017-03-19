Марко: насколько быстра «Феррари» покажет время

Советник «Ред Булл» по автоспортузаявил, что реальная сила «Феррари» пока что понятна не до конца.«Насколько быстрой будет „Феррари“ в новом сезоне будет понятно через какое-то время. По нашим расчётам, на тестах в Барселоне они показывали своё лучшее время имея значительно облегчённый бак, примерно на 30 кг, чего не скажешь о нас или о „Мерседесе“.Но в любом случае, у них было достаточно хорошее начало, чтобы они могли претендовать на первые места», — приводит слова Марко Sportbild.