Сайнс-младший рассказал, как укрепляет шею перед стартом сезона-2017

Пилот «Торо Россо»рассказал, какие упражнения использует для укрепления мышц шеи, чтобы подготовить её к возросшим перегрузкам в Формуле-1.«Мы тренируем шею двумя способами: во-первых, мы тянем за собой тяжести в спортзале, что очень похоже на то, что мы будем делать на трассе — сопротивляться воздействию перегрузок. Во-вторых, я провожу особенные картинг-сессии два или три раза в неделю. Используя балласт, мы утяжеляем шлем до 1,5 — 2 кг, что помогает имитировать перегрузки, которые будет испытывать шея во врем пилотирования нового болида. Это лишь одно из тех упражнений, которые я использую, чтобы в полной мере укрепить шею.С одной стороны, я считаю, что пик физической формы приходится на возраст в 21-22 года, и это, может быть. хорошо. Но, с другой стороны, такие пилоты, как Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон и Кими Райкконен, уже испытывали в 2005 — 2007 годах перегрузки, подобные тем, что нас ждут в этом сезоне», — цитирует Сайнса-младшего Pitpass.