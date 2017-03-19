Экклстоун: чтобы привезди Ф-1 в Венгрию, пришлось заключать сделки с КГБ

Бывший руководитель Формулы-1рассказал, с какими сложностями приходилось сталкиваться, когда в 1980-х годах он решил привезти Формулу-1 в Венгрию.«Когда я привёз гонку в Венгрию, она находилась за железным занавесом, и мне пришлось заключать сделки с КГБ, чтобы этот Гран-при появился. Я хотел чтобы Ф-1 немного выбралась за пределы Европы, поэтому думаю, что это хорошо, что сейчас она представлена в России, Баку и других местах», — цитирует Экклстоуна Sky Sports.Также британец рассказал о заключении новых сделок с организаторами за пределами Европы, из которых обычно выбивал больше денег. «Поехали бы мы в эти места, в эти страны, если бы они заплатили такую же цену, как европейцы? Ответ: «Да». Надеюсь, они этого не слышат, чувствую, что это их немного расстроило бы. Но все выглядят вполне довольными сделками. Им это подходит, и нам это подходит».