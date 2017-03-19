Култхард: Хэмилтон может запросто завершить карьеру, завоевав титул в этом году

Бывший гонщик Формулы-1заявил, что не удивится, если пилот «Мерседеса»завершит карьеру в случае победы в сезоне-2017, последовав примеру«Как скоро он уйдёт? Это может случиться раньше, чем все мы этого захотим. Я буду удивлён, если он будет продолжать гоняться после 35 лет, потому что он пришёл в гонки в очень юном возрасте. Я остановился в 37, но я и начал позже. Как и во всём в жизни, поддерживать интерес к одному делу на протяжении 10-20 лет очень тяжело. Он может повторить ход Росберга, если выиграет чемпионат в этом году.Когда дела идут хорошо, Льюис является самым узнаваемым человеком в пелотоне, и порой на его лице видно истинное наслаждение. Пока это будет обнаруживаться время от времени, он будет продолжать. Но как только страсть уходит, вы можете продолжать дурачить других, но не себя», — приводит слова Култхарда Mirror.