Ферстаппен: «Ред Булл» ещё недостаточно хорош, чтобы бороться за победу

Пилот «Ред Булл»считает, что его команде преждевременно задумываться о борьбе за чемпионский титул.«Мы должны подождать, чтобы узнать, насколько мы в действительности хороши. Моё личное мнение — мы всё ещё не можем бороться за победу. Многое может поменяться в течение сезона, но сейчас мы недостаточно хороши для победы.«Феррари» в этом году сделали большой шаг вперёд и будут бороться за титул, «Мерседес» в числе главных фаворитов всегда. Что касается нас, сложно сказать, где мы находимся, но мы не самая лучшая команда. Мы не будем ехать в Австралию с мыслями, что победа в квалификации будет наша, именно на ней мы узнаем настоящую производительность болида.На сегодняшний день и «Феррари», и «Мерседес» опережают нас, но надеюсь, что мы войдём в нужный нам ритм. Можем стать лучше в этом году, но для этого нужно серьёзно работать», — приводит слова Ферстаппена голландское издание De Telegraaf.