Уэббер: за чемпионский титул поборются Хэмилтон, Феттель, Риккардо и Ферстаппен

Бывший пилот Формулы-1считает, чтоне смогут претендовать на чемпионский титул в наступающем сезоне «Королевских гонок».«В первую очередь жаль, что действующего чемпиона с нами не будет. Нико Росберг предпочёл семью, друзей и веселье, которое жизнь в Ф-1 не может предложить. Я сам сейчас веду такую жизнь, и это здорово.За чемпионский титул поборются Хэмилтон, Феттель, Риккардо и Ферстаппен. Не уверен, что Боттас готов к титулу», — цитирует Уэббера F1 Today.