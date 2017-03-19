Рагимов: мир изменился — есть смысл сделать две гонки на Гран-при Формулы-1

Промоутер Гран-при Азербайджана Формулы-1считает, что «Королевским гонкам» стоит изменить формат проведения этапов.«Когда в Бразилии в прошлом году красными флагами остановили гонку, возникла небольшая пауза: пит-лейн закрыли, в эфир начали поступать интервью с пилотами. В этот период существенно возросло количество телезрителей. Это говорит о том, что людям, возможно, будет интереснее смотреть тот формат, который сейчас есть в Формуле-2 и GP3 — две гонки за уик-энд. Мир изменился, и теперь, возможно, есть смысл сделать два заезда.В плане квалификации тоже нужно что-то придумать, чтобы гонщики проезжали больше кругов. Одна попытка и сразу в боксы — это не совсем то, что хотят зрители. Ну и плюс хотелось бы сделать зрителей ближе к действию, но я пока не знаю, как это сделать», — рассказал Рагимов в интервью «Чемпионату».