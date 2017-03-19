«Форс Индия»: хорошо, что Liberty думает о потолке бюджетов

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли рад тому, что новые владельцы Формулы-1 из Liberty рассматривают варианты с ограничением бюджета команд Ф-1 и намерены пересмотреть разделение дохода.
«Как вы знаете, „Форс Индия“ и я лично много критиковали происходящее в последнюю пару лет и были в этом одиноки. Хорошо, что наши слова становятся мейнстримом.
Главное, на что мы смотрим, это контроль затрат и лучшее распределение дохода. Эти два фактора повысят конкуренцию. Liberty тоже всё это рассматривает, что нас вдохновляет», — цитирует Фернли F1i.