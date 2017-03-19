Палмер: у «Рено» уже есть решения проблем с мотором

Пилот «Рено»рассчитывает, что его команда решит проблему с системой ERS к Гран-при Австралии.«Проблема была замечена на стенде и на трассе стала больше. Это совершенно новый двигатель, многое может случиться, когда пробуешь его на трассе. Всё оказалось чуть хуже, чем на стенде.Мы надеялись, что проблема не слишком велика. Думали, будет пара мелочей, но неплохо в целом. Всё оказалось хуже. У нас уже есть решения, так что мы уверены перед Мельбурном. Мы внесли исправления. Думаю, всё будет в порядке», — приводит слова Палмера Racer.