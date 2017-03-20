Мик Шумахер: не могу дождаться, когда получу водительскую лицензию

Немецкий гонщик Мик Шумахер рассказал, что с нетерпением ждёт того дня, когда наконец получит водительскую лицензию в Швейцарии. 22 марта сыну Михаэля Шумахера исполнится 18 лет и он наконец будет считаться достаточно взрослым, чтобы получить лицензию водителя.
«Я не могу дождаться того дня, когда смогу ездить не только по гоночному треку», — цитирует Шумахера-младшего Bild.
Также юный гонщик поделился своими ожиданиями от дебютного сезона в Формуле-3. «Сезон станет для меня новым вызовом, и Формула-3 будет для меня логичным шагом вперёд. Борьба будет более напряжённой, всё будет сложнее», — рассказал немец.