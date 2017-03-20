Изола: для меня очевидно, что «Феррари» в хорошей форме

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли»ожидает более жёсткой борьбы в Формуле-1 за чемпионство в сезоне-2017.«В прошлом году автомобили достигали перегрузок в 4G, но нынешние машины доходят до отметки в 6G, поэтому мы можем говорить, что новые гоночные автомобили — это почти истребители (смеётся).Я уверен, что под конец гонки пилоты будут уставшими, что может привести к ошибкам и возможностям для атак со стороны соперников. Да, у нас более износоустойчивые шины, и машины обеспечивают более высокий уровень прижимной силы, и пилотам будет тяжелее преследовать оппонентов. У нас будет меньше обгонов, но болельщики будут видеть, что эти обгоны — настоящая борьба.Для меня ясно, что «Феррари» в хорошей форме. Даже если на тестах команды и стараются скрыть истинную конкурентоспособность, я верю, что по испытаниям в Барселоне мы можем судить о том, кто силён. Я бы хотел видеть более жёсткую борьбу за победу в чемпионате», — цитирует Изолу La Gazzetta dello Sport.