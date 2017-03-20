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175 лет назад 2016
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Рамирес: в какой-то момент терпение Алонсо может закончиться

20 марта 2017, понедельник. 13:05. Авто
Бывший тим-менеджер «Макларена» Джо Рамирес считает, что проблемы с моторами «Хонды» в конце концов могут привести к тому, что терпение Фернандо Алонсо лопнет.

«У Алонсо очень большое терпение. Правда в том, что его приверженность делу восхитительна, но, конечно, всё имеет предел, и я думаю, что какой-то момент он потеряет терпение», — цитирует Рамиреса AS.

В то же время он старается не быть слишком пессимистичным относительно прогнозов о форме «Макларена». «Я хочу быть более оптимистичным. Думаю, они могут решить свои проблемы. У них будут трудности в первых трёх-четырёх гонках, но я думаю, они решат свои проблемы и будут бороться», — отметил Рамирес.
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Макларен Фернандо Алонсо
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