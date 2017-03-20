Сайнс-младший: трудно поверить, что «Макларен» сменит поставщика моторов

Пилот «Торро Россо»не верит в то, что «Макларен» сможет перейти на моторы «Мерседес» в ближайшее время. Недавно появились слухи, что британская команда, расстроенная проблемами с двигателями «Хонды», подумывает о смене поставщика силовых установок.«Было бы невероятно, если бы «Макларен» сменил поставщика моторов. Я не знаю, но мне кажется это невероятным в Формуле-1, поэтому мне сложно в это поверить.Я должен волноваться о себе, но желаю Фернандо Алонсо всего наилучшего. Если я не смогу победить, то хочу, чтобы он победил. У «Макларена» была тяжёлая зима. Но в прошлом году они начинали сезон позади нас, а заканчивали впереди», — приводит слова Сайнса PaddockTalk.