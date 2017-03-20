Р. Браун: топ-команды должны быть готовы пожертвовать частью своих призовых

Спортивный директор Формулы-1хотел бы, чтобы в «Королевских автогонках» удалось избежать кризиса, когда истекут текущие коммерческие соглашения с командами, и намекает на то, что топ-конюшни должны быть готовы пожертвовать частью призовых в пользу маленьких команд.«Всегда будут разные мнения, разные взгляд на вещи, иногда ситуация может накаляться. Но в основе всего есть большое желание сотрудничать. Мы все знаем, что камнем преткновения является распределение доходов, и дискуссии должны начинаться с того, чтобы все понимали, какова позиция каждого. Тогда мы сможем приступить к поиску решений.Мы не хотим создавать что-то вроде трёхсторонней дуэли, чтобы проверить, у кого первого не выдержат нервы, как это было в прошлый раз.В американском футболе было время, когда имела место довольно сильно искажённая система вознаграждения, и две лучшие команды получили большую часть денег, а остальные страдали. Две лучшие команды пожертвовали своими позициями, чтобы иметь справедливое распределение для всех.Когда благодаря улучшению конкуренции спорт стал более успешным, эти две команды стали получать даже больше, чем имели прежде», — цитирует Брауна Autosport.