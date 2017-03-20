Перес: уверен, что «Форс Индия» может набрать очки в Австралии

Пилот «Форс Индия»дал комментарий к Гран-при Австралии, который откроет сезон-2017 в Формуле-1.«Первая гонка сезона — это всегда весело. У нас была долгая зима, чтобы перезарядить батареи, но теперь я просто хочу снова гоняться. Австралия — это лучшее место для того, чтобы начать сезон.Важно не отвлекаться. Мы хотим начать хорошо и вернуться в ритм гоночного уик-энда, продолжая делать свою работу. Трасса сама по себе довольно приятная, на ней сложно пилотировать, потому что это почти уличный трек. В начале трасса довольно грязная, и по ходу уик-энда сцепление с дорогой значительно улучшается, что позволяет себя увереннее чувствовать в автомобиле.Я уверен, что мы сможем добиться успеха и набрать очки в первой гонке… Австралия — это место, где всякое может случиться, в прошлом мы видели там непредсказуемые гонки. Никогда не знаешь, какие возможности могут возникнуть, так что необходимо быть готовым ими воспользоваться», — приводит слова Переса пресс-служба команды.